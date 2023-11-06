Мостовой: «Спартак» играл с «Локомотивом» в меньшинстве, но этого никто не заметил

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал ничью с(1:1) в 14-м туре РПЛ.

На 38-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — с поля был удален Даниил Хлусевич

«"Спартак" — молодцы! Они играли лучше, чем "Локо". Те, кто не смотрел первый тайм, но смотрел второй, могли подумать, что "Спартак" не играл в меньшинстве.

Думаю, результату рады обе команды, потому что обе могли забить в концовке. По такой игре могло произойти всё что угодно.

"Спартак" играл в меньшинстве, но этого никто не заметил», — приводит слова Мостового «Чемпионат».