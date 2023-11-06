Мостовой: «Спартак» играл с «Локомотивом» в меньшинстве, но этого никто не заметил

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
На 38-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — с поля был удален Даниил Хлусевич
«"Спартак" — молодцы! Они играли лучше, чем "Локо". Те, кто не смотрел первый тайм, но смотрел второй, могли подумать, что "Спартак" не играл в меньшинстве.
Думаю, результату рады обе команды, потому что обе могли забить в концовке. По такой игре могло произойти всё что угодно.
"Спартак" играл в меньшинстве, но этого никто не заметил», — приводит слова Мостового «Чемпионат».