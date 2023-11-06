Лапочкин: Красная карточка Хлусевичу — абсолютно верное решение

Бывший арбитр ФИФАоценил работу судьи Павла Кукуяна в матче между(1:1).

На 38-й минуте Кукуян удалил с поля игрока «Спартака» Даниил Хлусевича.

«Было отличное судейство непростой и эмоциональной игры. Павел был на высоте! Красная карточка Хлусевичу — абсолютно верное решение. Фол был очевидно до штрафной площади, лишение явной возможности забить гол. Правильное решение», — сказал Лапочкин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Кроме того, бывший арбитр высказался о решении Кукуяна не назначать пенальти в ворота «Локомотива» после падения Даниила Пруцева в штрафной «железнодорожников».

«Нужно задать вопрос — от него ли упал Пруцев. Безусловно, контакт был. Миранчук показывает всем своими действиями, что он уходит от него и не хочет единоборства. Происходит соприкосновение, если оно явилось причиной падения, то Пруцев бы не смог продолжить движение.

Думаю, он почувствовал небольшой контакт и через паузу решил, чего стоять — надо упасть. Но мне кажется, этот контакт не явился причиной падения. Пауза между ним и падением очень приличная. Арбитр видел момент очень хорошо, ВАР быстро проверил этот эпизод. Хороший пример работы судейской бригады», — добавил Лапочкин.