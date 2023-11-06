Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионский титул

Экс-защитник «Ливерпуля»оценил шансы клуба стать чемпионом Англии по итогам сезона-2023/24.

«Сейчас "Ливерпуль" обладает лучшей полузащитой, если сравнивать с прошлым сезоном, но у них всё ещё нет топ-опорника. Мак Аллистер не опорный полузащитник. Он отлично работает с мячом, но при игре в обороне у Алексиса возникают проблемы. Ему не хватает скорости для игры на этой позиции. Так что я всё ещё думаю, что "Ливерпулю" стоит поработать над усилением этой зоны», — приводит слова Каррагера Mirror.

После 11 туров красные идут на 3-й строчке в АПЛ. Ранее «Ливерпуль» разошелся миром с «Лутоном» (1:1).