Гвардиола: Хочу дать Филлипсу больше игрового времени

Наставник «Манчестер Сити»высказался о том, почему 27-летний полузащитник «горожан»получает мало игровой практики.

«Калвин — исключительный футболист во многих компонентах игры. Почему он не играет? Родри — наш ключевой игрок. Филлипс никогда не проявлял недовольства своим положением, никогда не позволял себе плохо тренироваться.

Честно говоря, мне бы очень хотелось дать ему больше игрового времени», — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

До этого СМИ писали, что Филлипс зимой может сменить клуб. В текущем сезоне игрок провел 4 поединка в АПЛ.