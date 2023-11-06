Джикия не сыграет с Кубой

Защитник «Спартака»не сыграет за сборную России в товарищеском мате с

Джикия пропустит ноябрьский сбор национальной команды из-за травмы.

«Я пропущу сбор, уже точно.

Как оценю сборную Кубы? Ко всем относимся с уважением. В нашей ситуации нам нужно искать соперников. Кого руководство находит, с тем и играем.

Думаю, соберется полный стадион. Люди в Волгограде любят футбол, это факт. А еще не так уж и холодно сейчас», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде, начало — в 19:30 мск.