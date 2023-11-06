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    Чернов: Играть за сборную России — чистый кайф

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил свои шансы вернуться в сборную России.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    20 ноября национальная команда проведет товарищеский матч с Кубой.

    «Безусловно, хочется вернуться в сборную. Тем более, игра будет в Волгограде, родном городе. Поэтому есть желание дебютировать в основном составе, увидеть родных. В прошлый раз меня вызывали, но была травма. Сейчас буду делать все возможное, потому что всегда есть шансы попасть туда. Мы хорошо сыграли с "Локомотивом", а дальше будет "Ростов". И по итогу игры с ними сформируется заявка сборной и придет понимание.

    Конечно, верю, что смогу попасть в список. Без разницы: официальные игры или нет. Поехать играть за сборную — чистый кайф», — сказал Чернов Sport24.

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