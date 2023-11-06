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    Акинфеев: Никогда не мечтал о поездке за границу

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что у него никогда не было желания играть за пределами России.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Я всю карьеру провел в ЦСКА, потому что это любовь с детства. Все, что я люблю, связано с моей родиной, Россией, даже в отпусках я 80% времени провожу дома.

    Мне нравится снег. Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши березки, а грибы — это наше все.

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    • Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются.

    После завершения карьеры у меня есть мечта — путешествовать по Золотому кольцу», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

    Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.

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