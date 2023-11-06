Акинфеев: Никогда не мечтал о поездке за границу

Вратарь ЦСКАпризнался, что у него никогда не было желания играть за пределами России.

«Я всю карьеру провел в ЦСКА, потому что это любовь с детства. Все, что я люблю, связано с моей родиной, Россией, даже в отпусках я 80% времени провожу дома.

Мне нравится снег. Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши березки, а грибы — это наше все.

Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются.

После завершения карьеры у меня есть мечта — путешествовать по Золотому кольцу», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.