Абаев: Лантратов — один из лучших вратарей РПЛ

Илья Лантратов Фото: globallookpress.com
«К Илье Лантратову сейчас вопросов нет, он играет уверенно. Один из лучших в чемпионате. Он много выручает "Локомотив", что приносит результаты. Пенальти берёт. Однозначно Лантратов является одним из сильнейших вратарей.
Я не вижу, как работает Даниил Худяков. У него был шанс играть, судя по всему, он им не воспользовался, раз приобрели Лантратова. Лантратов своим шансом воспользовался», — приводит слова Абаева ТАСС.
В текущем сезоне 27-летний Лантратов сыграл 14 встреч за железнодорожников.
Ранее «Локомотив» в дерби сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Матч прошел 5 ноября.