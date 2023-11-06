Абаев: Лантратов — один из лучших вратарей РПЛ

Экс-голкипер «Локомотива»выразил мнение, чтоявляется одним из лучших вратарей в РПЛ.

«К Илье Лантратову сейчас вопросов нет, он играет уверенно. Один из лучших в чемпионате. Он много выручает "Локомотив", что приносит результаты. Пенальти берёт. Однозначно Лантратов является одним из сильнейших вратарей.

Я не вижу, как работает Даниил Худяков. У него был шанс играть, судя по всему, он им не воспользовался, раз приобрели Лантратова. Лантратов своим шансом воспользовался», — приводит слова Абаева ТАСС.

В текущем сезоне 27-летний Лантратов сыграл 14 встреч за железнодорожников.

Ранее «Локомотив» в дерби сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Матч прошел 5 ноября.