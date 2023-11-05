Зиньковский о матче с «Локомотивом»: Это скорее упущенная победа, чем вырванная ничья

Полузащитниквысказался о ничейном результате в матче 14-го тура РПЛ с(1:1).

«Тяжелая игра получилась из-за удаления. Мы так же старались играть в свой футбол, знали, что будут моменты. Должно были их использовать, забили один момент.

Даже вдесятером мы играли хорошо, даже во втором тайме были моменты, могли забить еще. Могли выиграть. В любом случае, это скорее упущенная победа, чем вырванная ничья», — приводятся слова Зиньковского в ютуб-канале клуба.

После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют 12-го ноября с «Ростовом».