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    Зиньковский о матче с «Локомотивом»: Это скорее упущенная победа, чем вырванная ничья

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    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о ничейном результате в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

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    «Тяжелая игра получилась из-за удаления. Мы так же старались играть в свой футбол, знали, что будут моменты. Должно были их использовать, забили один момент.

    Даже вдесятером мы играли хорошо, даже во втором тайме были моменты, могли забить еще. Могли выиграть. В любом случае, это скорее упущенная победа, чем вырванная ничья», — приводятся слова Зиньковского в ютуб-канале клуба.

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    • После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют 12-го ноября с «Ростовом».

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