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    Тарасов: Не скажу, что «Краснодар» удивляет

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    Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ.

    Дмитрий Тарасов
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    Дмитрий Тарасов

    «Я за всем футболом стараюсь следить. Периодически смотрю матчи. Не скажу, что "Краснодар" удивляет. Клуб долго шёл к своей мечте. Они хотят побороться за чемпионство в этом сезоне. Уверенно стартанули, но главное, чтобы не сбавляли оборотов. Чемпионат не удивляет, потому что всегда были такие команды-аутсайдеры, на которых никто не ставил, а они обыгрывали грандов», — приводит слова Тарасова «Чемпионат».

    Напомним, на данный момент «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 встречах.

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