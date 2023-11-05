Тарасов: Не скажу, что «Краснодар» удивляет

Бывший игроквысказался о лидерствев турнирной таблице РПЛ.

«Я за всем футболом стараюсь следить. Периодически смотрю матчи. Не скажу, что "Краснодар" удивляет. Клуб долго шёл к своей мечте. Они хотят побороться за чемпионство в этом сезоне. Уверенно стартанули, но главное, чтобы не сбавляли оборотов. Чемпионат не удивляет, потому что всегда были такие команды-аутсайдеры, на которых никто не ставил, а они обыгрывали грандов», — приводит слова Тарасова «Чемпионат».

Напомним, на данный момент «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 встречах.