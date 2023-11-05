«Локомотив» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

«Спартак» Фото: globallookpress.com
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Куликов, Дзюба, Глушенков.
Запасные: Гильерме, Худяков, Сильянов, Кузьмичев, Митай, Рыбчинский, Марадишвили, Сулейманов, Пиняев, Сарвели.
«Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес.
Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Зобнин, Умяров, Денисов, Лайкин, Мозес, Мартинес, Бонгонда, Соболев, Мелешин.
Начало игры в 19:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.