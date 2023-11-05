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    «Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд

    «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» — «Спартак» в 14-м туре РПЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Куликов, Дзюба, Глушенков.

    Запасные: Гильерме, Худяков, Сильянов, Кузьмичев, Митай, Рыбчинский, Марадишвили, Сулейманов, Пиняев, Сарвели.

    «Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес.

    Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Зобнин, Умяров, Денисов, Лайкин, Мозес, Мартинес, Бонгонда, Соболев, Мелешин.

    Начало игры в 19:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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