Галактионов: Ненужный брак в передачах внес нестабильность в действия «Локомотива»

Главный тренерпрокомментировал ничью со(1:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Куликов неплохо отыграл в Кубке. Нужен был игрок в опорной зоне, который даст динамики. Выбор пал на него. Очевидно, что с потерей Карпукаса, мы ищем оптимальное сочетание с Бариновым. Пока не можем его подобрать.

С такими игроками, как Пиняев, нужно аккуратно подходить. Он дал скорость, динамику. Но не качество.

Прессинг "Спартака"? Были готовы к этому, но выход из-под прессинга делают разные группы игроков. "Спартак" нас накрывал, у нас были браки в передачах. Самое главное, чтобы в спорных мячах мы не теряли их, а таких моментов в первом тайме было много. Такой ненужный брак внес нестабильность в наши действия», — цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».

После 14-ти туров «Локомотив» и «Спартак» имеют по 21 очку и располагаются на пятом и шестом месте в турнирной таблице РПЛ.