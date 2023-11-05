Давила: Постепенно адаптируюсь в ЦСКА, с каждой игрой становлюсь все полезнее

Чилийский полузащитник московского ЦСКАрассказал о своей адаптации в клубе и все большем влиянии на игру «армейцев».

«Моя адаптация идет шаг за шагом. С каждым разом у меня все получается лучше и лучше. Мне кажется, у меня получается делать что-то полезное в матчах, в которых выхожу на поле. Каждый мой выход отмечается все более полезными действиями, поэтому моя адаптация потихоньку, но достаточно успешно», — цитирует Давилу Sport24.

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Виктор Давила выступает на позиции инсайда или оттянутого нападающего. Стал игроком ЦСКА в августе 2023 года, перейдя из мексиканского «Леона». На его счету есть пять игр за сборную Чили. За московский клуб сыграл 5 матчей, забил один гол.