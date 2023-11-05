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    Абаскаль о ничьей с «Локомотивом»: Я горд тем, что мы показали сегодня с точки зрения характера

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ничейном результате в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

    Гильермо Абаскаль — главный тренер «Спартака»
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    Гильермо Абаскаль — главный тренер «Спартака»

    «Ничья на тоненького, особенно после того, что я видел в первом тайме. Игра была абсолютно под нашем контролем, иногда нам не хватало завершения, но потом произошло удаление.

    После удаления нужно было хорошо контролировать игру, команда справлялась. Жаль, что мы пропустили гол. Я не видел, чтобы ребята играли в меньшинстве. Мы создавали моменты, команда играла компактно, самоотверженно.

    Я горд тем, что мы показали сегодня с точки зрения характера. Мы ещё на стадии становления. Такие моменты дают возможность расти. Я горжусь тем, что показали ребята», — передает слова Абаскаля Чемпионат.

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