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    Радимов: «Локомотив» должен уверенно победить «Спартак»

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    Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов рассказал, чего ждет от матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Встреча состоится 5 ноября.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Не вижу, за счёт чего "Спартак" может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что "Локомотив" должен победить уверенно.

    Готова ли команда биться за Абаскаля? Однозначно мы сейчас это увидим. Место в таблице у "Спартака" не то, которое декларировали перед началом чемпионата, качество игры тоже хромает.

    При плохой игре и отрицательном результате Абаскаль может уехать. Гильермо не справился с давлением, а оно громадное, когда нет результатов — всегда виноват главный тренер», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

    Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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