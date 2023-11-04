Радимов: «Локомотив» должен уверенно победить «Спартак»

Владислав Радимов Фото: globallookpress.com
«Не вижу, за счёт чего "Спартак" может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что "Локомотив" должен победить уверенно.
Готова ли команда биться за Абаскаля? Однозначно мы сейчас это увидим. Место в таблице у "Спартака" не то, которое декларировали перед началом чемпионата, качество игры тоже хромает.
При плохой игре и отрицательном результате Абаскаль может уехать. Гильермо не справился с давлением, а оно громадное, когда нет результатов — всегда виноват главный тренер», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.