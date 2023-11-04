Радимов: «Локомотив» должен уверенно победить «Спартак»

Экс-игрок «Зенита»рассказал, чего ждет от матча 14-го тура РПЛ между. Встреча состоится 5 ноября.

«Не вижу, за счёт чего "Спартак" может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что "Локомотив" должен победить уверенно.

Готова ли команда биться за Абаскаля? Однозначно мы сейчас это увидим. Место в таблице у "Спартака" не то, которое декларировали перед началом чемпионата, качество игры тоже хромает.

При плохой игре и отрицательном результате Абаскаль может уехать. Гильермо не справился с давлением, а оно громадное, когда нет результатов — всегда виноват главный тренер», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.