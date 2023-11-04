Радимов: У сборной России каждый следующий соперник экстравагантнее прежнего

Бывший футболист сборной Россиивысказался о том, что следующим соперником национальной команды будет

Матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде.

«У нас каждый следующий соперник экстравагантнее прежнего. Никто с нами играть не хочет. То, что осталось, с теми играем.

Из плюсов единственное можно сказать, что сборная жива. Мы готовимся к тому, что, если нас когда‑то вернут, есть люди, которые будут представлять сборную.

Ни одного футболиста сборной Кубы не знаю. Конечно же, мы должны обыгрывать такие команды и обыгрывать с запасом», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, в октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).