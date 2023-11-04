Радимов: У сборной России каждый следующий соперник экстравагантнее прежнего

Владислав Радимов Фото: globallookpress.com
Матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде.
«У нас каждый следующий соперник экстравагантнее прежнего. Никто с нами играть не хочет. То, что осталось, с теми играем.
Из плюсов единственное можно сказать, что сборная жива. Мы готовимся к тому, что, если нас когда‑то вернут, есть люди, которые будут представлять сборную.
Ни одного футболиста сборной Кубы не знаю. Конечно же, мы должны обыгрывать такие команды и обыгрывать с запасом», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Напомним, в октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).