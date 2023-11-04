Клопп: Вы даже не предполагаете, каких высот может достичь Нуньес

Главный тренервысказался о потенциале нападающего команды

«Вы даже не предполагаете, каких высот он может достичь. Он может стать одним из лучших в мире.

У него есть все — скорость, навыки завершения, а самое главное — желание… когда он в форме, он действительно в форме, он может забивать снова и снова», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Нуньес провел 9 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что летом 2022 года форвард перешел в стан «мерсисайцев» из «Бенфики» за 80 млн. евро. Нуньес подписал контракт с «Ливерпулем» до конца сезона 2027/2028.