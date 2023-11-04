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    В «Динамо» рассказали об усилении команды в зимнее трансферное окно

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    Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о предстоящей зимней трансферной кампании клуба.

    Дмитрий Гафин
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    Дмитрий Гафин

    «Есть ли уже планы на зимнее трансферное окно? У нас всегда есть идеи. По поводу их реализации будем более конкретно разговаривать к декабрю. Абсолютно точно не стоит ожидать трансферной кампании такого масштаба, которая была произведена летом. Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированный состав. Возможны какие-то точечные усиления, но много их не будет», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В данный момент «Динамо» находится на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 13 проведённых матчей.

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