В «Динамо» рассказали об усилении команды в зимнее трансферное окно

Член совета директоров московскогоответил на вопрос о предстоящей зимней трансферной кампании клуба.

«Есть ли уже планы на зимнее трансферное окно? У нас всегда есть идеи. По поводу их реализации будем более конкретно разговаривать к декабрю. Абсолютно точно не стоит ожидать трансферной кампании такого масштаба, которая была произведена летом. Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированный состав. Возможны какие-то точечные усиления, но много их не будет», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В данный момент «Динамо» находится на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 13 проведённых матчей.