Ещенко считает «Спартак» явным фаворитом в матче с «Локомотивом»

Бывший защитник московскогоподелился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и красно-белыми.

«Жду от завтрашнего дерби "Локомотив" — "Спартак" яркого и интересного футбола в исполнении двух команд! Уверен, что эта игра получится увлекательной. Это же московское дерби. В таких матчах редко бывает скучно.

Фаворит в этом дерби? Глупый вопрос. Конечно же, "Спартак" — явный фаворит в дерби с "Локо". Другого мнения быть не может. Красно-белые сейчас выступают нестабильно, и у них много кадровых потерь. Такие проблемы есть у большого количества команд, это нормально. Я думаю, что это не помешает "Спартаку" победить завтра», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

Встреча пройдёт 5 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».