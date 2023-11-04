1-й таймФулхэм — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус Рэшфорд«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
    Все новости спорта

    Алдонин: Я не знаю ничего о Кубе. Это то же самое, что спрашивать про Кению

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы в Волгограде.

    Евгений Алдонин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Алдонин

    «Я не знаю ничего о Кубе. Это то же самое, что спрашивать про Кению. Не слежу за сборной Кубы. России нужны международные игры — это факт. И для молодёжки, и для тех, кто привлекается впервые, это хорошая практика. А про Кубу я затрудняюсь что-то сказать.

    С Кенией мы играли в Турции при пустых трибунах. Матч с Кубой же пройдёт в Волгограде. Я знаю, как там любят футбол. Уверен, что будет практически полный стадион. Даже не сомневаюсь. При своих болельщиках и таком ажиотаже это будет напоминать матч со сборной Камеруна, хотя вывеска не такая громкая. Сборная России сильнее команды Кубы. И я надеюсь, что добьётся победы», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» снова не пропустит в матче с «Ньюкаслом»?
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Смогут ли «Боруссия» и «Бавария» выявить сильнейшего?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Реал Сосьедад»?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Соболенко — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Джокович — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры