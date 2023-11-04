Алдонин: Я не знаю ничего о Кубе. Это то же самое, что спрашивать про Кению

Бывший полузащитник московскогопрокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы в Волгограде.

«Я не знаю ничего о Кубе. Это то же самое, что спрашивать про Кению. Не слежу за сборной Кубы. России нужны международные игры — это факт. И для молодёжки, и для тех, кто привлекается впервые, это хорошая практика. А про Кубу я затрудняюсь что-то сказать.

С Кенией мы играли в Турции при пустых трибунах. Матч с Кубой же пройдёт в Волгограде. Я знаю, как там любят футбол. Уверен, что будет практически полный стадион. Даже не сомневаюсь. При своих болельщиках и таком ажиотаже это будет напоминать матч со сборной Камеруна, хотя вывеска не такая громкая. Сборная России сильнее команды Кубы. И я надеюсь, что добьётся победы», — цитирует Алдонина «Чемпионат».