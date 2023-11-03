Тен Хаг: Я доволен своим составом, мы скоро станем играть лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»уверен в силе своего состава и пока не думает о новых трансферах.

«Мы должны соответствовать стандартам каждый день. У нас было два больших поражения, но у нас крепкая раздевалка, персонал и тренер. Футболисты хорошо подготовились к матчу против "Фулхэма". Уверен, что они готовы к реализации нашего плана.

Что касается возможных инвестиций Джима Рэтклиффа, то я обладаю хорошим составом. Уверен в своих футболистах. Мы видели, что они могут играть намного лучше. Это зависит от меня, чтобы игроки лучше. Беру на себя ответственность за это и буду делать все возможное.

Не думаю о трансферах, потому что у меня есть хороший состав. У нас есть хорошие игроки.Когда футболисты вернутся после травм, мы будем играть лучше», — заявил тен Хаг Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Голландец Эрик тен Хаг возглавил «МЮ» летом 2022 года. Под его руководством манкунианцы выиграли Кубок английской лиги в прошлом сезоне. После серии поражений в последних матчах на него обрушилось море критики со стороны болельщиков и специалистов.