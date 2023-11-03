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    Тен Хаг: Я доволен своим составом, мы скоро станем играть лучше

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен в силе своего состава и пока не думает о новых трансферах.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы должны соответствовать стандартам каждый день. У нас было два больших поражения, но у нас крепкая раздевалка, персонал и тренер. Футболисты хорошо подготовились к матчу против "Фулхэма". Уверен, что они готовы к реализации нашего плана.

    Что касается возможных инвестиций Джима Рэтклиффа, то я обладаю хорошим составом. Уверен в своих футболистах. Мы видели, что они могут играть намного лучше. Это зависит от меня, чтобы игроки лучше. Беру на себя ответственность за это и буду делать все возможное.

    Не думаю о трансферах, потому что у меня есть хороший состав. У нас есть хорошие игроки.Когда футболисты вернутся после травм, мы будем играть лучше», — заявил тен Хаг Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    Голландец Эрик тен Хаг возглавил «МЮ» летом 2022 года. Под его руководством манкунианцы выиграли Кубок английской лиги в прошлом сезоне. После серии поражений в последних матчах на него обрушилось море критики со стороны болельщиков и специалистов.

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