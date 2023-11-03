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    Хави: Мы все здесь хотим побеждать, согласны с тем, что сказал Гюндоган

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слова полузащитника команды Илкая Гюндогана после поражения в матче Примеры с «Реалом» (1:2).

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    «Слова Гюндогана? Мы все здесь хотим побеждать, и мы все согласны с тем, что он сказал. Мы — "Барса", и мы знаем, что это означает. У Гюндогана другая культура.

    Несколько дней назад "Бавария" потерпела поражение, и Мюллер заявил, что они играли не очень хорошо, что им нужно совершенствоваться. Такой у них менталитет», — приводит слова Хави BarcaTimes.

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    • В нынешнем сезоне Гюндоган провел 11 матчей за «Барселону» в Примере, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

    После поражения в Эль-Класико «Барселона» занимает 4-е место в таблице чемпионата Испании с 24 очками в активе.

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