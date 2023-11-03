Хави: Мы все здесь хотим побеждать, согласны с тем, что сказал Гюндоган

Главный тренерпрокомментировал слова полузащитника командыпосле поражения в матче Примеры с(1:2).

«Слова Гюндогана? Мы все здесь хотим побеждать, и мы все согласны с тем, что он сказал. Мы — "Барса", и мы знаем, что это означает. У Гюндогана другая культура.

Несколько дней назад "Бавария" потерпела поражение, и Мюллер заявил, что они играли не очень хорошо, что им нужно совершенствоваться. Такой у них менталитет», — приводит слова Хави BarcaTimes.

В нынешнем сезоне Гюндоган провел 11 матчей за «Барселону» в Примере, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

После поражения в Эль-Класико «Барселона» занимает 4-е место в таблице чемпионата Испании с 24 очками в активе.