Невилл: Марсьяль ни в коем случае не должен возглавлять линию нападения «МЮ»

Экс-защитниквысказался об игре нападающего «красных дьяволов»за последние годы.

«Когда вы ознакамливаетесь со статистикой и видите, что нападающий, который стоил £ 50-70 млн, за девять лет в клубе забил 89 голов, а мы всё ещё его не выгоняем из клуба, то я не думаю, что мы слишком сурово действуем.

Провал работы футбольного отдела и отдела подбора футболистов абсолютно невероятен. Действительность такова, что Марсьяль ни в коем случае не должен возглавлять линию нападения "Манчестер Юнайтед".

В партнёрах у Марсьяля есть молодой парень Хойлунд, который подаёт большие надежды, но ему нужен опытный игрок рядом.

Если бы он перешёл в "Юнайтед", а его партнёром был бы Коул, Йорк или Кантона, то вы бы увидели сенсацию, поскольку на него не оказывалось бы давление. Я ему немного сочувствую», — приводит слова Невилла The Sun.

В нынешнем сезоне Марсьяль провел 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и не отметился результативными действиями.