ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнFrom hero to zero. Почему Гарри Кейн не забил ни одного гола за сборную Англии
  • 19:46
    • Циципас уверенно обыграл Хачанова в четвертьфинале турнира в Париже
    Все новости спорта

    Невилл: Марсьяль ни в коем случае не должен возглавлять линию нападения «МЮ»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре нападающего «красных дьяволов» Антони Марсьяля за последние годы.

    Антони Марсьяль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антони Марсьяль

    «Когда вы ознакамливаетесь со статистикой и видите, что нападающий, который стоил £ 50-70 млн, за девять лет в клубе забил 89 голов, а мы всё ещё его не выгоняем из клуба, то я не думаю, что мы слишком сурово действуем.

    Провал работы футбольного отдела и отдела подбора футболистов абсолютно невероятен. Действительность такова, что Марсьяль ни в коем случае не должен возглавлять линию нападения "Манчестер Юнайтед".

    В партнёрах у Марсьяля есть молодой парень Хойлунд, который подаёт большие надежды, но ему нужен опытный игрок рядом.

    Если бы он перешёл в "Юнайтед", а его партнёром был бы Коул, Йорк или Кантона, то вы бы увидели сенсацию, поскольку на него не оказывалось бы давление. Я ему немного сочувствую», — приводит слова Невилла The Sun.

  • Ни идентичности, ни надежды. Пять причин, почему «МЮ» пора избавляться от Эрика тен Хага
  • Голландец — не тот тренер, который сможет вывести «Манчестер Юнайтед» на новый уровень
  • 01/11/2023

    • В нынешнем сезоне Марсьяль провел 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Париже забьют все?
  • «ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Рублев снова проиграет Де Минору?
  • Де Минор — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Поднимется ли «Лацио» в зону еврокубков?
  • «Болонья» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Де Минор — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Болонья — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лестер — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры