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    Наумов: У Дзюбы зуб на «Спартак», он забьет красно-белым

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отметил, что у форварда Артема Дзюбы будет особый настрой на матч 14-го тура РПЛ со «Спартаком».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Для "Локомотива" матч со "Спартаком" всегда был чем‑то особенным. Этот матч ждали все, и это всегда была бескомпромиссная борьба. Такие игры всегда очень веселые вне зависимости от того, на каком месте находятся команды, стабильно или нет они выступают.

    Так что оба соперника к этой игре подойдут со всей серьезностью, и мотивация запредельная будет. Тем более у Дзюбы зуб на "Спартак". Вот, например, с ЦСКА у него матч не получился, но с "красно‑белыми", думаю, свое "я" он должен показать. Мне кажется, он забьет гол», — сказал Наумов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 5 ноября. Матч начнется в 19:30 мск.

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