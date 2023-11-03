Наумов: У Дзюбы зуб на «Спартак», он забьет красно-белым

Экс-президент «Локомотива»отметил, что у форвардабудет особый настрой на матч 14-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Для "Локомотива" матч со "Спартаком" всегда был чем‑то особенным. Этот матч ждали все, и это всегда была бескомпромиссная борьба. Такие игры всегда очень веселые вне зависимости от того, на каком месте находятся команды, стабильно или нет они выступают.

Так что оба соперника к этой игре подойдут со всей серьезностью, и мотивация запредельная будет. Тем более у Дзюбы зуб на "Спартак". Вот, например, с ЦСКА у него матч не получился, но с "красно‑белыми", думаю, свое "я" он должен показать. Мне кажется, он забьет гол», — сказал Наумов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 5 ноября. Матч начнется в 19:30 мск.