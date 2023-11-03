ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даррен Тилл5 самых странных увольнений в истории UFC
  • 12:51
    • Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России
    Все новости спорта

    Вратарь «Краснодара» Агкацев: В клубе понимают, что мне надо играть, но пока не отпускают

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России
    Резервный голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев дал интервью, где сообщил, что готов уйти из клуба из-за нежелания сидеть на лавке, но пока клуб его не готов отпустить.

    Станислав Агкацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Агкацев

    «Не отрицаю, у меня были мысли сменить обстановку. Мы общались с руководством "Краснодара", с Сергеем Николаевичем (Галицким) на эту тему тоже немало разговаривали.

    Он мне сказал: "Стас, я понимаю, что ты должен играть, у тебя есть хорошие варианты, я это знаю. Но мы не могли отпустить тебя летом". Мы искали тогда компромисс, который устроит всех. Допустим, они мне говорят, что не могут входить в сезон с одним вратарем, так как у клуба высокие амбиции, не дай бог там что-то с Мотей (Сафоновым) случится. И я их понял.

    Я всегда открыт к клубу, и клуб также открыт ко мне, они хотят наилучшего для меня. Они понимают, что мне надо уйти, но такая ситуация, что отпустить меня не могут», — заявил Агкацев в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

    Все прогнозы на РПЛ

    Контракт Агкацева с «быками» действует еще два года. В текущем сезоне он сыграл шесть матчей за «Краснодар», все в Кубке России. Его цена на Transfermarkt равна 1 млн евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Монпелье» забьют друг другу
  • «ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Рублев снова проиграет Де Минору?
  • Де Минор — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Киевское «Динамо» не уступит «горнякам»
  • «Динамо» К — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Де Минор — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Болонья — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лестер — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры