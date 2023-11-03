Вратарь «Краснодара» Агкацев: В клубе понимают, что мне надо играть, но пока не отпускают

Резервный голкипер «Краснодара»дал интервью, где сообщил, что готов уйти из клуба из-за нежелания сидеть на лавке, но пока клуб его не готов отпустить.

«Не отрицаю, у меня были мысли сменить обстановку. Мы общались с руководством "Краснодара", с Сергеем Николаевичем (Галицким) на эту тему тоже немало разговаривали.

Он мне сказал: "Стас, я понимаю, что ты должен играть, у тебя есть хорошие варианты, я это знаю. Но мы не могли отпустить тебя летом". Мы искали тогда компромисс, который устроит всех. Допустим, они мне говорят, что не могут входить в сезон с одним вратарем, так как у клуба высокие амбиции, не дай бог там что-то с Мотей (Сафоновым) случится. И я их понял.

Я всегда открыт к клубу, и клуб также открыт ко мне, они хотят наилучшего для меня. Они понимают, что мне надо уйти, но такая ситуация, что отпустить меня не могут», — заявил Агкацев в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

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Контракт Агкацева с «быками» действует еще два года. В текущем сезоне он сыграл шесть матчей за «Краснодар», все в Кубке России. Его цена на Transfermarkt равна 1 млн евро.