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    Тикнизян: Не жалею, что остался в «Локомотиве»

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян не жалеет о том, что летом не перешел в европейский клуб.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    Сообщалось, что в переходе Тикнизяна был заинтересован бременский «Вердер».

    «Сейчас уже поздно думать о переходе в иностранный клуб, трансферное окно закрылось. Если я буду распыляться на это, распылять свои эмоции, свои мысли, концентрироваться не на том, на чем нужно, то от этого будет страдать мой уровень на футбольном поле.

    Так что я вообще об этом не думаю, ни о чем не жалею. Я счастлив в "Локомотиве", это самое главное.

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    • Как я уже много раз говорил, у любого футболиста, который играет в российской Премьер-лиге, есть желание попробовать свои силы в более сильном чемпионате. И это вполне нормально. Главное, эти слова подкреплять какими-то действиями, самоотдачей и прогрессировать», — приводит слова Тикнизяна ТАСС.

    Тикнизян провел в текущем чемпионате России 12 матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

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