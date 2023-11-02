Тикнизян: Не жалею, что остался в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива»не жалеет о том, что летом не перешел в европейский клуб.

Сообщалось, что в переходе Тикнизяна был заинтересован бременский «Вердер».

«Сейчас уже поздно думать о переходе в иностранный клуб, трансферное окно закрылось. Если я буду распыляться на это, распылять свои эмоции, свои мысли, концентрироваться не на том, на чем нужно, то от этого будет страдать мой уровень на футбольном поле.

Так что я вообще об этом не думаю, ни о чем не жалею. Я счастлив в "Локомотиве", это самое главное.

Как я уже много раз говорил, у любого футболиста, который играет в российской Премьер-лиге, есть желание попробовать свои силы в более сильном чемпионате. И это вполне нормально. Главное, эти слова подкреплять какими-то действиями, самоотдачей и прогрессировать», — приводит слова Тикнизяна ТАСС.

Тикнизян провел в текущем чемпионате России 12 матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.