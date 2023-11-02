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    Романцев предложил возродить Кубок Содружества

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    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает целесообразным возрождение Кубка Содружества.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «А почему бы и нет? Главное — не стоять на месте и искать новые пути для движения вперед.

    Я не очень знаком с белорусским футболом. Но много хорошего слышал о его воспитаннике Александре Глебе, поигравшем в "Барселоне" и "Арсенале"; о еврокубковых победах БАТЭ над топовыми командами при Гончаренко, который сейчас работает в России. Словом, попробовать стоит!

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    • Но думаю, что прежде стоило бы попробовать возродить Кубок Содружества, пригласив чемпионов стран СНГ. Помню, как интересно и остро проходил этот турнир! Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас. А значит, подтянутся телевидение, рекламодатели, букмекеры», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

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