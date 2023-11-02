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    Проблемы с визой не дают Мухину провести операцию в Германию

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    Травмировавший колено полузащитник ЦСКА Максим Мухин не может вылететь в Германию на операцию из-за проблем с визой, сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.

    Максим Мухин
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    Максим Мухин

    «ЦСКА предпринимает все усилия для отправки футболиста в специализированное учреждение. Возможная операция не в Германии? Рассматриваются все варианты. ЦСКА находится под жесточайшими санкциями, есть определенные трудности, но клуб с ними справится. Сейчас Максим находится под постоянным наблюдением врачей и физиотерапевтов», — сказал Шпинев «СЭ».

    Напомним, что во время игры РПЛ против «Рубина» порвал переднюю крестообразную связку колена. ЦСКА готов отправить Мухина на операцию в Германии, но не может сделать уже это несколько дней.

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне Максим Мухин превратился в одного из ключевых игроков в команде Федотова, закрывая сразу несколько позиций. Он сыграл 16 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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