Лотар Маттеус: При Тухеле не заметил никакого прогресса в игре «Баварии»

Легенда немецкого футбола и бывший капитан «Баварии»недоволен работойна посту тренера мюнхенского клуба.

«Даже после нескольких месяцев работы под руководством Тухеля команда по-прежнему играет ничуть не лучше, чем при Нагельсмане. Крупные победы в матчах с "Бохумом" (7:0) и "Дармштадтом" (8:0) были в порядке вещей, но если честно, им очень повезло в игре с "Копенгагеном" и "Галатасараем", с "Юнайтед" и "Майнцем". Эти победы не были незаслуженными, но и великими они не были.

Что-то идёт не так. Где доминирование, сила и вера в то, что можно контролировать всё и вся на поле? Каков план на матч? Мусиала, Зане и Кейн разберутся с этим, и всё? Это не сработало.

Тухель сделал много заявлений, которые выбили из колеи Киммиха и которые не способствуют успеху команды. Он всё ещё может добиться успеха, но для этого нужно выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Германии. Просто выиграть национальную лигу будет недостаточно. Они выиграли титут в минувшем сезоне, но сделали это при большой удаче», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

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Лотар Маттеус — один из величайших футболистов в истории немецкого футбола, рекордсмен по количеству матчей за сборную Германии (150), чемпион мира 1990 года, чемпион Европы (1982), семикратный чемпион страны.