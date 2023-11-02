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    Экс-арбитр РПЛ об антиспартаковском заговоре: Арбитр ржут над этим

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    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин рассказал, как судьи реагируют на разговоры о возможном заговоре против «Спартака».

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    «Все ржут, и все. Ну какой антиспартаковский, антизентивский или антикраснодарский заговор? На футбольное поле все выходят выживать.

    Лично ты выходишь, чтобы отсудить игру и чтобы, дай бог, получить следующие назначение. Какой тут заговор? Кому это надо и — главное — ради чего?

    Бывает перебор ошибок против одной команды, но такую серию можно найти у любого клуба.

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    • И опять-таки надо понимать, что всех, к сожалению, интересует не воронежский "Факел", а топ-клубы. И ошибки в матчах с ними, даже если они не такие уж и ошибки на самом деле, гораздо шумнее. Если взять все неверные решения против второй восьмерки, то топ-клубы нервно закурят в сторонке», — приводит слова Sports.ru.

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