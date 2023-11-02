«Бавария» вернулась к кандидатуре Боатенга после травмы Де Лигта

Мюнхенская «Бавария» собирается заключить краткосрочный контракт со своим бывшим защитником сообщает Bild.

Такая необходимость у клуба возникла после травмы голландского защитника Маттейса Де Лигта в Кубке Германии. В результате очередного повреждения он пропустит от 4 до 6 недель.

Джером Боатенг тренировался с «Баварией» ранее в течение нескольких недель и произвел на тренерский штаб отличное впечатление своей физической формой. Томас Тухель даже хотел заключить с ним контракт, но затем отказался от своей идеи. Но сейчас из-за кадровых проблем снова Боатенга пригласил тренироваться с командой.

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В свою очередь, почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс считает, что нет экстренной необходимости подписывать контракт с 35-летним защитником, так как уже в январе откроется трансферное окно, а Бундеслига еще раньше уйдет на зимний перерыв.