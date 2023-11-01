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    Терри: Никогда бы не подумал, что Салах и Де Брейне достигнут такого уровня

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    Легенда лондонского «Челси» Джон Терри впечатлен уровнем игры Кевина Де Брейне и Мохамеда Салаха и заявил, что никогда не мог подумать, что они поднимутся на такую высоту.

    Джон Терри
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    Джон Терри

    «Мог ли я представить, что они станут одними из лучших игроков в АПЛ? Конечно нет, никаких шансов. Это мое единственное разочарование в период капитанства в "Челси". С годами я стал мягче, но когда эти ребята были в команде, я был очень строгим», — сказал Терри в эфире подкаста Obi One.

    Джон Терри — воспитанник и капитан «Челси», один из сильнейших футболистов в истории клуба. Он играл за «аристократов» с 1998 по 2017 год. Провел 492 матча, забил 41 гол. Терри пять раз становился чемпионом АПЛ, пять раз выиграл Кубок Англии, один раз Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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