Тен Хаг: Убежден, что мы станем лучше после трудного начала сезона

Главный тренервысказался о неудачном старте сезона для команды.

«В "Манчестер Юнайтед" каждая игра предполагает высокие ставки. Каждый день на всех, кто связан с этим клубом, оказывается давление, но данные требования — это вызов, с которым мы всегда должны сталкиваться лицом к лицу. Хотя начало сезона было совсем не таким, каким нам хотелось бы, отмечу, что у нас есть талантливые игроки и сплоченность, чтобы двигаться в правильном направлении.

Я считаю, что это только вопрос времени — когда мы покажем свою истинную сущность. Это произойдет, я уверен. Я продолжаю верить в этих игроков и убежден, что мы станем лучше после трудного начала сезона», — приводит слова тен Хага Goal.

«Манчестер Юнайтед» идет 8-м в турнирной таблице АПЛ.