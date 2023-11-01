Овчинников: Лантратов не гарантировал себе место в «Локомотиве» на годы вперед

Бывший голкипер «Локомотива»оценил перспективы вратаря московского клуба

«Станет ли Лантратов основным голкипером "Локо" на долгие годы? Сейчас сложно давать оценку в долгосрочной перспективе. В "Локомотиве" есть и другие вратари хорошего уровня — те же Маринато Гильерме и перспективный Даниил Худяков. Поэтому, думаю, Лантратову приходится бороться за место в составе в ежедневном режиме.

Тренерский штаб оценивает их состояние и принимает решение. У "Локомотива" неплохая вратарская бригада. Поэтому вратари и играют определённую роль для команды», — приводит слова Овчинникова «РИА Новости».

В нынешнем сезоне Лантратов провел 15 встреч за «Локомотив» во всех турнирах. Соглашение с игроком истекает летом 2026 года.