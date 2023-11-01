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    Ивич: Интересная игра, много голов, много моментов

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в Кубке России.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Во-первых, поздравлю игроков с победой и хорошей игрой. Многие ребята сегодня появились впервые после долгого периода. Им было непросто адаптироваться в начале, мы допускали больше ошибок, чем обычно. Но ребята много пропустили. Можно это понять. Интересная игра, много голов, много моментов. Наши первый и второй голы были отличными — мы сделали их, наработали на них. И это то, как мы хотим играть. Позволил сопернику вернуться после 0:1, делали ошибки, проигрывали единоборства. Но в конце концов доились нужного результата.

    Мы готовимся к игре, разбираем соперника. Вы правы, в первом тайме мы не забили два момента, а во втором забили такой гол. Сегодня то, что я просил у ребят, они большую часть матча выполняли. Думаю, "Спартак" тоже готовился к нам. Но порой тактика не работает — и нужно что-то менять.

    Повторю: у нас очень много переездов, это как дополнительный матч. Наш пусть в Краснодар завтра займет 9 часов. Мы слышим, как другие команды плачут перед матчами с нами, что им далеко и долго ехать. Но мы делаем такие путешествия каждую вторую неделю. Мы и "Ростов" — две такие команды. Я стучу по дереву — но рад, что у нас в команде нет мышечных травм. Это сложно. Это говорит о том, что ребята правильно готовятся. Кокшаров сегодня впервые сыграл 90 минут за основу, а в воскресенье он играл за вторую команду, а потом 9 часов добирался сюда. И потом полный матч. И два гола... Конечно, в конце у него будет сводить ноги. Чему тут удивляться?» — приводит слова Ивича «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место.

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