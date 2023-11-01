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    Агент Дугласа Сантоса — об уходе из «Зенита»: Такая возможность существует

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    Агент бразильского защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса Тиаго Фрейтас прокомментировал будущее своего подопечного.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Уход зимой? Каждое трансферное окно многие клубы спрашивают нас о Дугласе, но он все еще выбирает решение оставаться в "Зените". Однако возможность перехода в другой клуб существует для любого игрока», — сообщил Фрейтас Sport24.

    Левый защитник Дуглас Сантос стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из немецкого «Гамбурга», и сразу стал лидером клуба. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забил один гол, отдал две результативные передачи.

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