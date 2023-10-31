Венгер: «Тоттенхэм» станет одним из претендентов на победу в АПЛ

Бывший главный тренер «Арсенала»считает, чтоготов к борьбе за чемпионский титул в АПЛ в текущем сезоне.

«Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 10-ти туров.

«Мне всегда нравится говорить то, что я чувствую на самом деле. В глубине души я верю, что "Тоттенхэм" станет одним из претендентов на чемпионство.

Они купили Джеймса Мэдисона, который является отличным игроком. Он является связующим звеном между опорной зоной полузащиты и атакующей. Ему удалось привнести в команду немного технического творчества.

Они купили Микки ван де Вена, которого я считаю исключительным игроком. До этого у них были проблемы в этой зоне, и Уго Льорис тоже провел прошлый сезон не лучшим образом. И перемещение Сона в центр работает очень хорошо.

Календарь и таблица АПЛ

Что касается первой четверки АПЛ, то я назову "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Ман Сити", конечно же. Они выглядят как лучшая четверка лиги на данный момент», — приводит слова Венгера beIN Sports.