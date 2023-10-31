ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемКласико — лишь последнее волшебство Беллингема с момента дебюта в «Реале»
  • 01:01
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2023 году
  • 09:45
    • Панарин вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ
  • 09:39
    • Месси ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
  • 09:26
    • «Милуоки» выиграл у «Майами», Дончич оформил трипл-дабл в матче с «Мемфисом»
  • 08:09
    • Свентек обыграла Вондроушову на старте Итогового турнира
    Все новости спорта

    Венгер: «Тоттенхэм» станет одним из претендентов на победу в АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Тоттенхэм Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал АПЛ Футбол Англии
    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что «Тоттенхэм» готов к борьбе за чемпионский титул в АПЛ в текущем сезоне.

    Арсен Венгер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Венгер

    «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 10-ти туров.

    «Мне всегда нравится говорить то, что я чувствую на самом деле. В глубине души я верю, что "Тоттенхэм" станет одним из претендентов на чемпионство.

    Они купили Джеймса Мэдисона, который является отличным игроком. Он является связующим звеном между опорной зоной полузащиты и атакующей. Ему удалось привнести в команду немного технического творчества.

  • АПЛ. «Тоттенхэм» сохранил первое место в чемпионате
  • Итоги 10-го тура чемпионата Англии по футболу
  • Сегодня

    • Они купили Микки ван де Вена, которого я считаю исключительным игроком. До этого у них были проблемы в этой зоне, и Уго Льорис тоже провел прошлый сезон не лучшим образом. И перемещение Сона в центр работает очень хорошо.

    Календарь и таблица АПЛ

    Что касается первой четверки АПЛ, то я назову "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Ман Сити", конечно же. Они выглядят как лучшая четверка лиги на данный момент», — приводит слова Венгера beIN Sports.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зрители увидят много голов
  • «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • В Санкт-Петербурге «Ак Барс» сумеет остановить свою серию поражений
  • СКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» забьют друг другу
  • «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челси — Блэкберн
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры