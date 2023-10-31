В 20:00 31.10.2023 Вольфсбург и РБ Лейпциг начнут матч в кубке Германии по футболу.

Вольфсбург — РБ Лейпциг

Последний матч между собой: Вольфсбург — РБ Лейпциг 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «РБ Лейпциг»).

Трансляция

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