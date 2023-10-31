Официально: Винисиус продлил контракт с «Реалом»

Нападающийпродлил контракт с клубом до лета 2027 года.

«История, которую ещё предстоит написать», — сказано в официальном аккаунте «Реала» в соц. сетях.

По данным СМИ, боссы «королевского» клуба увеличили зарплату Винисиусу.

Форвард пополнил состав «Реала» в 2018 году, перейдя из «Фламенго». В нынешнем сезоне Винисиус провел 10 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

30-го октября на церемонии вручения «Золотого мяча» форвард «Реала» занял 6-е место в голосовании и получил особую награду за человеческие качества.