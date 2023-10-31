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    Винисиус прокомментировал получение премии Сократеса

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    Футболист «Реала» Винисиус Жуниор высказался о том, что он получил премию имени Сократеса за занятие гуманитарной деятельностью.

    Винисиус
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    Винисиус

    «Образование освобождает и преображает. С 19 лет я решил инвестировать в него для того, чтобы повлиять на общество.

    В 23 года я получил премию имени Сократеса, испытывая самую большую гордость в мире по этому поводу. Наша работа с Институтом Винисиуса только начинается. Надеюсь, что буду чаще приезжать за трофеями, ознаменовывающими мою борьбу за более справедливый мир.

    Нет ничего более инновационного, чем педагоги. Ребята, вы вдохновение и опора института.

    Пользуясь случаем, хочу сообщить хорошие новости: скоро будет открыта школа имени Винисиуса Жуниора. Уже разработан проект, есть место и связанные с ним мечты. Это будет что-то современное, формирующее поколения граждан. Мы в движении!» — написал Винисиус в соцсетях.

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