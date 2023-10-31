Тормена: С «Краснодаром» хочу стать чемпионом РПЛ

Защитник «Краснодара» Витор Тормена надеется, что клуб в нынешнем сезоне сможет стать чемпионом РПЛ.

«Питерский "Зенит" — очень хорошая команда, чемпион прошлых лет. Об этом знают все. С ними действительно сложно конкурировать, но это возможно! "Краснодар" показал высокий уровень футбола, но колебания иногда случаются, это нормально. Чемпионат длинный, впереди ещё довольно много матчей.

Мы сохраним свой уровень и желание оставаться в лидерах до самого конца. Я совсем недавно перешёл в этот клуб. Мне очень нравится в "Краснодаре"! Я действительно счастлив находиться здесь. Моя цель — стать чемпионом РПЛ», — сказал Тормена «Чемпионату».

На данный момент «Краснодар» с 28 очками лидирует в таблице чемпионата России.