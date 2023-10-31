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    Сиэтл Саундерс — Даллас смотреть онлайн

    31.10.2023 в 04:00 начнется матч в плей-офф футбольной лиги МЛС Сиэтл Саундерс — Даллас

    Футбол MLS
    В 04:00 31.10.2023 Сиэтл Саундерс и Даллас начнут матч в плей-офф футбольной лиги МЛС.

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    Сиэтл Саундерс — Даллас

    Последний матч между собой: Даллас — Сиэтл Саундерс 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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