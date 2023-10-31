Овчинников назвал самого перспективного вратаря России

Бывший вратарь сборной Россиисчитает, что у голкипера ЦСКАбольшое будущее.

«Сложилась закономерная тенденция — Сафонов является первым номером сборной и подтверждает это звание.

Что касается Лантратова, он проводит неплохие матчи, его вызов в сборную закономерен. Другие ребята тоже очень перспективны.

Тороп из ЦСКА — за ним большое будущее. Этот вратарь обладает феноменальными качествами и при определенных обстоятельствах может вырасти в очень хорошего вратаря, вратаря сборной», — приводит слова Овчинникова «Р-Спорт».

В текущем сезоне Тороп провел за ЦСКА семь матчей, в которых пропустил восемь мячей.