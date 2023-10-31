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    Овчинников назвал самого перспективного вратаря России

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    Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников считает, что у голкипера ЦСКА Владислава Торопа большое будущее.

    Владислав Тороп
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    Владислав Тороп

    «Сложилась закономерная тенденция — Сафонов является первым номером сборной и подтверждает это звание.

    Что касается Лантратова, он проводит неплохие матчи, его вызов в сборную закономерен. Другие ребята тоже очень перспективны.

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    • Тороп из ЦСКА — за ним большое будущее. Этот вратарь обладает феноменальными качествами и при определенных обстоятельствах может вырасти в очень хорошего вратаря, вратаря сборной», — приводит слова Овчинникова «Р-Спорт».

    В текущем сезоне Тороп провел за ЦСКА семь матчей, в которых пропустил восемь мячей.

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