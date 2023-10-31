Максименко о 1-м номере «Спартака»: У нас есть конкуренция среди вратарей, работаем и доказываем

Голкипервысказался о конкуренции среди вратарей в стане «красно-белых».

«Кто первый номер из вратарей в "Спартаке"? Это к тренеру вопрос. Я сыграл игру, готовлюсь к следующей. Буду играть или нет — зависит от меня.

Буду выкладываться на тренировках. Но тренерский штаб принимает решение, поэтому лучше к ним с этим вопросом. У нас есть конкуренция среди вратарей. Работаем и доказываем. Решение принимает тренерский штаб», — сказал Максименко Чемпионату.

В нынешнем сезоне Максименко провел 8 матчей за «Спартак», в одном из которых сыграл на ноль.