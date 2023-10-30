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    Пиняев: В моем возрасте сложно стабильно играть на высоком уровне, людям пора это понять

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    Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, почему в текущем сезоне не всегда показывает свой лучший футбол.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Понятно, что все от меня многого ждут. Есть разные обстоятельства, почему этого не происходит. Например, периодически выхожу на разных позициях, это тоже так или иначе влияет.

    Я и сам от себя жду иного. Возможно, проблема как раз в этом излишнем давлении: кто‑то постоянно что‑то говорит, обсуждает, ждет. Иногда могу провести вполне неплохой матч, но люди не видят голевых действий и сразу делают вывод: всё, Пиняев сегодня был незаметен. Да, вопросов нет, могу играть лучше. Но считаю, что последние матчи, включая игры в сборной, доказывают, что я никуда не пропал и могу делать всё, что умел делать до этого.

    Понятно, что в силу возраста могут быть какие‑то перепады. Считаю, что это нормально. Важно, чтобы и другие люди понимали: мне не 25 лет, не 30, сложно на данный момент стабильно играть каждый матч.

    Возможно, я задал определенную планку и, поверьте, мне самому хочется ее удерживать, стараюсь всё для этого делать. Требований к себе не снижаю, продолжаю так же работать, как и до этого, и верю, что рано или поздно этот период закончится, а все опять увидят мою помощь команде.

    Это нормально: когда забиваешь, отдаешь передачи — все носят на руках, а после неудачного отрезка в несколько матчей все начинают говорить о спаде в игре. Могу ответить: ребята, всё в порядке, я продолжаю работать. В последнее время всё проработал в голове, это должно быть заметно. Продолжаю обострять, работать и действовать на благо команды, выполнять установку тренера.

    Я — командный игрок, сейчас структура игры поменялась, и стараюсь где‑то больше помогать в командных действиях в обороне. Это не потому, что тренерский штаб ставит другой футбол.

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    • Просто отношение к "Локомотиву" по сравнению с весной поменялось: когда мы все приходили, отношение было другим, мы играли больше на контратаках. Теперь к нам отношение как к топ‑клубу, как и должно быть всегда. Поэтому приходится взламывать тугую оборону команд, и после этого еще и надо успевать помочь нашим защитникам в оборонительных действиях. На это тоже требуются силы», — приводит слова 18-летнего футболиста «Матч ТВ».

    Пиняев провел в текущем чемпионате России 13 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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