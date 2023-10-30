Пиняев: В моем возрасте сложно стабильно играть на высоком уровне, людям пора это понять

Полузащитник «Локомотива»рассказал, почему в текущем сезоне не всегда показывает свой лучший футбол.

«Понятно, что все от меня многого ждут. Есть разные обстоятельства, почему этого не происходит. Например, периодически выхожу на разных позициях, это тоже так или иначе влияет.

Я и сам от себя жду иного. Возможно, проблема как раз в этом излишнем давлении: кто‑то постоянно что‑то говорит, обсуждает, ждет. Иногда могу провести вполне неплохой матч, но люди не видят голевых действий и сразу делают вывод: всё, Пиняев сегодня был незаметен. Да, вопросов нет, могу играть лучше. Но считаю, что последние матчи, включая игры в сборной, доказывают, что я никуда не пропал и могу делать всё, что умел делать до этого.

Понятно, что в силу возраста могут быть какие‑то перепады. Считаю, что это нормально. Важно, чтобы и другие люди понимали: мне не 25 лет, не 30, сложно на данный момент стабильно играть каждый матч.

Возможно, я задал определенную планку и, поверьте, мне самому хочется ее удерживать, стараюсь всё для этого делать. Требований к себе не снижаю, продолжаю так же работать, как и до этого, и верю, что рано или поздно этот период закончится, а все опять увидят мою помощь команде.

Это нормально: когда забиваешь, отдаешь передачи — все носят на руках, а после неудачного отрезка в несколько матчей все начинают говорить о спаде в игре. Могу ответить: ребята, всё в порядке, я продолжаю работать. В последнее время всё проработал в голове, это должно быть заметно. Продолжаю обострять, работать и действовать на благо команды, выполнять установку тренера.

Я — командный игрок, сейчас структура игры поменялась, и стараюсь где‑то больше помогать в командных действиях в обороне. Это не потому, что тренерский штаб ставит другой футбол.

Просто отношение к "Локомотиву" по сравнению с весной поменялось: когда мы все приходили, отношение было другим, мы играли больше на контратаках. Теперь к нам отношение как к топ‑клубу, как и должно быть всегда. Поэтому приходится взламывать тугую оборону команд, и после этого еще и надо успевать помочь нашим защитникам в оборонительных действиях. На это тоже требуются силы», — приводит слова 18-летнего футболиста «Матч ТВ».

Пиняев провел в текущем чемпионате России 13 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.