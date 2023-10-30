Онана: «МЮ» играл с очень хорошим соперником и, к сожалению, не читал игру

Андре Онана Фото: globallookpress.com
«Это не то, чего мы хотим. Мы играли с очень хорошим соперником и, к сожалению, не читали игру.
Мы в "Ман Юнайтед" стараемся быть готовыми к каждой игре, но было несколько ключевых моментов, например, пенальти. Не мне решать, и мы должны принять решение арбитра.
Первый гол стал ключевым моментом, после этого мы опустили глаза», — приводит слова голкипера ВВС.
«Манчестер Сити» с 24 очками поднялся на третье место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 15 очками идет восьмым в турнирной таблице.