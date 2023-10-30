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    Онана: «МЮ» играл с очень хорошим соперником и, к сожалению, не читал игру

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    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал, из-за чего команда проиграла «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре АПЛ.

    Андре Онана
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    Андре Онана

    «Это не то, чего мы хотим. Мы играли с очень хорошим соперником и, к сожалению, не читали игру.

    Мы в "Ман Юнайтед" стараемся быть готовыми к каждой игре, но было несколько ключевых моментов, например, пенальти. Не мне решать, и мы должны принять решение арбитра.

    Первый гол стал ключевым моментом, после этого мы опустили глаза», — приводит слова голкипера ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» с 24 очками поднялся на третье место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 15 очками идет восьмым в турнирной таблице.

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