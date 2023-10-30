ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Эй, Джуд! Звездный новичок «Реала» наказал расточительную «Барселону»
  • 00:06
    • Тюрам забитым голом принес победу «Интеру» в матче с «Ромой»
  • 21:33
    • Гол Чалова принес победу ЦСКА в матче с «Краснодаром»
  • 21:24
    • «Байер» победил «Фрайбург» и вернулся на первое место
  • 20:27
    • Дубль Холанна обеспечил «Манчестер Сити» сухую победу над «Манчестер Юнайтед»
  • 20:13
    • «Райо Вальекано» избежал поражение в матче с «Реал Сосьедадом»
    Все новости спорта

    Невилл: Вокруг тен Хага все токсично и пропитано негативом

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о кризисе «манкунианцев» в нынешнем сезоне, заявив, что клуб сейчас является кладбищем для футболистов.

    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «В последние несколько недель игра команды была очень плоха. На данный момент я не могу точно представить, когда они выйдут из этого положения.

    Смена тренера? Абсолютно никаких шансов, это неправильно. Каждый тренер достигает определённого уровня, а затем идёт на спад. То же самое на наших глазах происходит с Эриком тен Хагом.

    Представьте, что вы работаете в бизнесе и футбольном клубе, новость заключается в том, что парень, будущий совладелец "МЮ" Джим Рэтклифф, собирается стереть с лица земли весь футбольный отдел. Только представьте, каково это. Джим Рэтклифф придёт и сметёт все это.

    Вокруг Эрика тен Хага всё токсично и пропитано негативом. Все они думают, что потеряют работу, и можете себе представить, что происходит.

    Я искренне верю, что токсичность, которая существует в клубе, разъедает каждого менеджера и игрока, который приходит в клуб. Гарри Магуайр собирался перейти в "Манчестер Сити". Мэйсон Маунт хотел перейти в "Ливерпуль".

    Они приезжают сюда, и это кладбище для них. Будем ли мы продолжать обвинять детей в классе или директора школы?» — сказал Невилл в эфире программы Sky Sports.

  • Лига чемпионов. Кто уже одной ногой в плей-офф, а кто рискует вылететь?
  • Изучаем турнирное положение команд на полпути группового этапа ЛЧ
  • 26/10/2023

    • После 10-и туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице с 15-ю очками в активе.

    Напомним, что 29-го октября «красные дьяволы» крупно уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Встреча в Риме завершится вничью
  • «Лацио» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Команда Алексея Миранчука сможет уверенно завоевать три очка
  • «Эмполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Хачанову хватит двух сетов для победы над Перселлом?
  • Хачанов — Перселл. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хачанов — Перселл
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мюллер — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Тиафо — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маррей — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сиэтл — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Димитров — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры