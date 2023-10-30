Невилл: Вокруг тен Хага все токсично и пропитано негативом

Экс-защитниквысказался о кризисе «манкунианцев» в нынешнем сезоне, заявив, что клуб сейчас является кладбищем для футболистов.

«В последние несколько недель игра команды была очень плоха. На данный момент я не могу точно представить, когда они выйдут из этого положения.

Смена тренера? Абсолютно никаких шансов, это неправильно. Каждый тренер достигает определённого уровня, а затем идёт на спад. То же самое на наших глазах происходит с Эриком тен Хагом.

Представьте, что вы работаете в бизнесе и футбольном клубе, новость заключается в том, что парень, будущий совладелец "МЮ" Джим Рэтклифф, собирается стереть с лица земли весь футбольный отдел. Только представьте, каково это. Джим Рэтклифф придёт и сметёт все это.

Вокруг Эрика тен Хага всё токсично и пропитано негативом. Все они думают, что потеряют работу, и можете себе представить, что происходит.

Я искренне верю, что токсичность, которая существует в клубе, разъедает каждого менеджера и игрока, который приходит в клуб. Гарри Магуайр собирался перейти в "Манчестер Сити". Мэйсон Маунт хотел перейти в "Ливерпуль".

Они приезжают сюда, и это кладбище для них. Будем ли мы продолжать обвинять детей в классе или директора школы?» — сказал Невилл в эфире программы Sky Sports.

После 10-и туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице с 15-ю очками в активе.

Напомним, что 29-го октября «красные дьяволы» крупно уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:3.