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    Гари Невилл: Этому «МЮ» не помогли бы даже Гиггз, Бекхэм и Скоулз

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    Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что ему не нравится нынешняя атмосфера в родном клубе.

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «В этой раздевалке неплохие ребята, но моральный упадок в клубе действительно чувствуется.

    Если бы наше поколение пришло в клуб в нынешнее время, в такой среде мы не смогли бы добиться успеха. Какими бы талантами ни были те, с кем я играл — Гиггз, Бекхэм, Скоулз, — если бы они попали в эту среду сегодня, они были бы обречены на провал. Поэтому я не хочу винить игроков.

    Я всегда говорил: если дети плохо себя ведут в течение долгих лет, вы в конце концов думаете: "Должно быть, это исходит сверху", — цитирует Невилла Sky Sports.

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    • Напомним, что в последнем туре состоялось манчестерское дерби, в котором команда Гвардиолы разгромила подопечных Тен Хаага со счетом 3:0. После этого поражения "МЮ" идет на восьмой строчке в АПЛ с 15 очками.

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