Гари Невилл: Этому «МЮ» не помогли бы даже Гиггз, Бекхэм и Скоулз

Воспитанник «Манчестер Юнайтед»рассказал, что ему не нравится нынешняя атмосфера в родном клубе.

«В этой раздевалке неплохие ребята, но моральный упадок в клубе действительно чувствуется.

Если бы наше поколение пришло в клуб в нынешнее время, в такой среде мы не смогли бы добиться успеха. Какими бы талантами ни были те, с кем я играл — Гиггз, Бекхэм, Скоулз, — если бы они попали в эту среду сегодня, они были бы обречены на провал. Поэтому я не хочу винить игроков.

Я всегда говорил: если дети плохо себя ведут в течение долгих лет, вы в конце концов думаете: "Должно быть, это исходит сверху", — цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, что в последнем туре состоялось манчестерское дерби, в котором команда Гвардиолы разгромила подопечных Тен Хаага со счетом 3:0. После этого поражения "МЮ" идет на восьмой строчке в АПЛ с 15 очками.