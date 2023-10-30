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    Личка: Бутылкой еще ни в кого не попал

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слова нападающего Федора Смолова о том, что он может кидаться бутылками во время общения с командой.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Первый тайм с "Факелом" мне не понравился — мы выходили слишком спокойными. Во втором тайме стало лучше, начали стараться, бегать. Но в футбол играешь не 45 минут, а 90. Например, с "Локомотивом" сыграли неплохо.

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    • После матча могу озвучить свое видение команде, покажу моменты, которые нравятся. После игры уже поздно кричать. В перерыве можно, чтобы команда взбодрилась. Такое уже было. Но бутылкой еще ни в кого не попал (смеется)», — приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

    «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 13-и туров.

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