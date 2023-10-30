Личка: Бутылкой еще ни в кого не попал

Главный тренер «Динамо»прокомментировал слова нападающегоо том, что он может кидаться бутылками во время общения с командой.

«Первый тайм с "Факелом" мне не понравился — мы выходили слишком спокойными. Во втором тайме стало лучше, начали стараться, бегать. Но в футбол играешь не 45 минут, а 90. Например, с "Локомотивом" сыграли неплохо.

После матча могу озвучить свое видение команде, покажу моменты, которые нравятся. После игры уже поздно кричать. В перерыве можно, чтобы команда взбодрилась. Такое уже было. Но бутылкой еще ни в кого не попал (смеется)», — приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 13-и туров.