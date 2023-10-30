Газзаев: Федотов не ноет, а выжимает из этого ЦСКА максимум

Бывший главный тренер ЦСКАпохвалил нынешнего наставника «армейцев»

В минувшее воскресенье ЦСКА выиграл у лидера РПЛ «Краснодара» (1:0).

«Да, пожалуй, соглашусь, что Федотов выжимает из этого ЦСКА максимум. Помните строчку из песни: "Я тебя слепила из того, что было"?

Еще раз хочется похвалить Федотова. Он не ноет, не жалуется на кадровые проблемы, а все время ищет выход из положения.

До травмы в обороне играл Мухин. Обляков уже сменил несколько позиций. И что самое важное — почти все футболисты очень четко выполняют индивидуально-тактические функции. Значит, они слышат тренера, понимают его идеи.

Но теперь зимой руководству клуба надо помочь Федотову, усилить состав. Он свою работу выполняет очень качественно, но ему нужна поддержка! ЦСКА — флагман российского футбола. Нельзя опускать планку.

Дистанцию всего турнира нереально пройти безболезненно с той обоймой, которая сейчас есть у армейцев. Ждем трансферов зимой», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров.